В Ивано-Франковске предприниматели вышли на митинг из-за карантинных ограничений

Просят отменить запрет на открытие промышленных рынков

Фото: Руслан Марцинкив

Просят отменить запрет на открытие промышленных рынков

Сегодня, 12 мая, городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал предпринимателей, которые пришли с просьбой открыть промышленные рынки.

Об этом Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня под городским советом была встреча с предпринимателями, которые пришли ко мне с просьбой отменить запрет на открытие промышленных рынков. Я поддерживаю предпринимателей, и считаю что экономика должна работать. Конечно, с соблюдением всех карантинных требований, со средствами индивидуальной защиты, с дезинфекцией и необходимой дистанцией", - отметил мэр.

Он обратился к центральной власти с предложением возобновления работы промышленных рынков. Марцинкив также считает, что правительство должно позволить органам местного самоуправления самим регулировать, что открывать, что закрывать смотря на эпидемиологическую ситуацию. Ведь Единый налог с предпринимателей является важным источником наполнения бюджета города. Через карантинные мероприятия община Ивано-Франковска недополучила большее количество поступлений в бюджет.

"Однако пока что я призываю предпринимателей не нарушать карантин самовольно", - отмечает председатель.

Напомним, с 11 мая в Украине отменили некоторые карантинные ограничения, однако деятельность промышленных рынков все еще под запретом.