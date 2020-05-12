09:27  12 мая
В Украине уже более 16 тысяч больных коронавирусом - Минздрав
10:25  12 мая
В Украине планируют возобновить систему санэпидемстанций
15:08  12 мая
Министерство образования сообщило дату проведения ВНО
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист [email protected]
12 мая 2020, 12:31 12

В Ивано-Франковске предприниматели вышли на митинг из-за карантинных ограничений

Читайте також
українською мовою
12 мая 2020, 12:31 12
Читайте також українською мовою
Просят отменить запрет на открытие промышленных рынков
Фото: Руслан Марцинкив
Просят отменить запрет на открытие промышленных рынков

Сегодня, 12 мая, городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал предпринимателей, которые пришли с просьбой открыть промышленные рынки.

Об этом Руслан Марцинкив написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня под городским советом была встреча с предпринимателями, которые пришли ко мне с просьбой отменить запрет на открытие промышленных рынков. Я поддерживаю предпринимателей, и считаю что экономика должна работать. Конечно, с соблюдением всех карантинных требований, со средствами индивидуальной защиты, с дезинфекцией и необходимой дистанцией", - отметил мэр.

Он обратился к центральной власти с предложением возобновления работы промышленных рынков. Марцинкив также считает, что правительство должно позволить органам местного самоуправления самим регулировать, что открывать, что закрывать смотря на эпидемиологическую ситуацию. Ведь Единый налог с предпринимателей является важным источником наполнения бюджета города. Через карантинные мероприятия община Ивано-Франковска недополучила большее количество поступлений в бюджет.

"Однако пока что я призываю предпринимателей не нарушать карантин самовольно", - отмечает председатель.

Напомним, с 11 мая в Украине отменили некоторые карантинные ограничения, однако деятельность промышленных рынков все еще под запретом.


коронавирус карантин Ивано-Франковск Прикарпатье
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Во Львове парикмахерские и стоматологии возобновят работу
12 мая 2020, 11:36
На Буковине ввели адаптивный карантин
12 мая 2020, 11:03
Предприниматели Винницы и Луцка снова пикетируют горсоветы
12 мая 2020, 10:25
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 мая 2020, 18:49
"Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
06 мая 2020, 16:48
Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
07 мая 2020, 20:59
В Киеве открыли три рынка, на очереди - еще два
05 мая 2020, 13:41
Ослабление карантина в Киеве не коснется транспорта
06 мая 2020, 13:15
Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
07 мая 2020, 17:04
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Вадим Денисенко
Все блоги »
"Денег нет, но вы держитесь": мэры городов о бюджетных потерях и о выходе из карантина
08 мая 2020, 12:00
Битва за Киев: как одессит Гончаренко может испортить игру Кличко
07 мая 2020, 14:00
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Марцинкив Руслан
Городской голова Ивано-Франковска
Геннадий Труханов
Городской голова Одессы
Виталий Кличко
Городской голова Киева
Все досье »