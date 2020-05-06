Бюджет Ивано-Франковской области недополучил 140 млн гривен налогов из-за карантина

На борьбу с эпидемией коронавируса в области потратили почти 63 миллиона гривен

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На борьбу с эпидемией коронавируса в области потратили почти 63 миллиона гривен

Бюджет Ивано-Франковской области недополучил за апрель более 140 миллионов гривен, негативные прогнозы и на май. Если заболеваемость снизится, в области надеются на стабилизацию ситуации в июне.

Об этом председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив рассказал в интервью движению "Честно".

За апрель бюджете области недополучил более 70 миллионов гривен налога на доходы физических лиц. Негативно влияет на показатели также отмена платы за землю на период карантина.

Для того, чтобы в области был резерв на приобретение средств индивидуальной защиты и медикаментов для обеспечения нужд 12 резервных медучреждений, которые принимают больных на COVID-19, разработали изменения, сократив финансирование некоторых областных программ, в частности в областях культуры, спорта.

"Плюс небольшие резервы, которые имели. Так смогли отыскать 10 миллионов гривен. Например, из-за этого пришлось отменить ежегодный фестиваль "Карпатское пространство", который был своеобразной визитной карточкой нашего региона, даже на международной арене", - замечает председатель.

На борьбу с пандемией в области потратили почти 63 миллиона гривен. Это совокупное финансирование, что было направлено из городских, районных бюджетов, областной казны. Наибольшую сумму выделила Ивано-Франковская ОТГ – свыше 25 миллионов гривен. Меценаты добавили еще 20 миллионов гривен.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса Тернополь недополучил 47 млн гривен. Бюджет общины за четыре месяца выполнено на 91%.