На Прикарпатье 49 летальных случаев от COVID-19, умер 30-летний священник
За сутки подтвержден 21 новый случай заболевания коронавирусом, детей среди них нет, отметил во время брифинга председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
В отделениях интенсивной терапии находится 56 человек. В области инфицировано коронавирусом 783 человека.
"К сожалению, от коронавируса продолжают умирать люди. За последние сутки в двух умерших тестированием подтверждено COVID-19", - замечает председатель.
Брифинг председателя облгосадминистрации Виталия Федорива
Опубликовано Івано-Франковская областная государственная администрация Вторник, 28 апреля 2020 г.
Результаты получили после смерти пациентов. Речь о двух жителях Ивано-Франковска. Один из них пенсионер в возрасте 74 года. Другой - священник в возрасте 30-ти лет. За период эпидемии в области 49 человек умерли.
В 170 медицинских работников подтвержден коронавирус. 54 из них - в Ивано-Франковске, 116 - в районных медицинских учреждениях.
В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.
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