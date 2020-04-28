На Прикарпатье 49 летальных случаев от COVID-19, умер 30-летний священник

Два летальных случая выявлено за последние сутки

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Два летальных случая выявлено за последние сутки

За сутки подтвержден 21 новый случай заболевания коронавирусом, детей среди них нет, отметил во время брифинга председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

В отделениях интенсивной терапии находится 56 человек. В области инфицировано коронавирусом 783 человека.

"К сожалению, от коронавируса продолжают умирать люди. За последние сутки в двух умерших тестированием подтверждено COVID-19", - замечает председатель.

Результаты получили после смерти пациентов. Речь о двух жителях Ивано-Франковска. Один из них пенсионер в возрасте 74 года. Другой - священник в возрасте 30-ти лет. За период эпидемии в области 49 человек умерли.

В 170 медицинских работников подтвержден коронавирус. 54 из них - в Ивано-Франковске, 116 - в районных медицинских учреждениях.

В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.