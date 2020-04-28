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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
28 апреля 2020, 15:26 12

На Прикарпатье 49 летальных случаев от COVID-19, умер 30-летний священник

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28 апреля 2020, 15:26 12
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Два летальных случая выявлено за последние сутки
Фото из открытых источников
Два летальных случая выявлено за последние сутки

За сутки подтвержден 21 новый случай заболевания коронавирусом, детей среди них нет, отметил во время брифинга председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

В отделениях интенсивной терапии находится 56 человек. В области инфицировано коронавирусом 783 человека.

"К сожалению, от коронавируса продолжают умирать люди. За последние сутки в двух умерших тестированием подтверждено COVID-19", - замечает председатель.

Результаты получили после смерти пациентов. Речь о двух жителях Ивано-Франковска. Один из них пенсионер в возрасте 74 года. Другой - священник в возрасте 30-ти лет. За период эпидемии в области 49 человек умерли.

В 170 медицинских работников подтвержден коронавирус. 54 из них - в Ивано-Франковске, 116 - в районных медицинских учреждениях.

В Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 401 новый случай.


коронавирус смерть Ивано-Франковск Прикарпатье смерти
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