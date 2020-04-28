В Ивано-Франковске создали ресурс для поддержки местных товаропроизводителей

Кампания "Покупаем ивано-франковское – поддерживаем свое!" направлена на поддержку локальных производителей товаров в условиях карантина

Фото: Руслан Марцинкив

Кампания "Покупаем ивано-франковское – поддерживаем свое!" направлена на поддержку локальных производителей товаров в условиях карантина

На сайте http://market.mvk.if.ua/ собраны предложения от 65 местных производителей. Предпринимателям предлагают воспользоваться этим инструментом.

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Карантин – очень трудное время для наших предпринимателей, особенно для малого и среднего бизнеса. Ранее мы уменьшили налоговую нагрузку на наших предпринимателей, теперь запускаем акцию в их поддержку. Сегодня запускаем сайт, на котором собраны все предложения от наших местных производителей. Товары заносят на сайт сами производители по отраслям, которые также можно добавлять. В том числе – крафтовые изделия", - говорится в сообщении мэра.

Для размещения объявления нужно предоставить краткую информацию о собственном деле и контактные данные. После регистрации предприниматель заходит на страницу под своим логином и паролем, добавляет товар, заполняет информацию о себе и добавляет фото.

"Наша задача – предоставить жителям города больше информации о наших продуктах, их цену и где можно купить. И все это – в одном месте", - замечает мэр.

В крупных торговых сетях будут специальные наклейки на ценниках с указанием местного производителя - "Покупаем ивано-франковское – поддерживаем свое!".

Аналогичную акцию уже ввели во Львове, создали перечень местных производителей. Кампания "Сделано во Львове" направлена на поддержку местного бизнеса.