В Ивано-Франковске создали ресурс для поддержки местных товаропроизводителей
На сайте http://market.mvk.if.ua/ собраны предложения от 65 местных производителей. Предпринимателям предлагают воспользоваться этим инструментом.
Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
"Карантин – очень трудное время для наших предпринимателей, особенно для малого и среднего бизнеса. Ранее мы уменьшили налоговую нагрузку на наших предпринимателей, теперь запускаем акцию в их поддержку. Сегодня запускаем сайт, на котором собраны все предложения от наших местных производителей. Товары заносят на сайт сами производители по отраслям, которые также можно добавлять. В том числе – крафтовые изделия", - говорится в сообщении мэра.
Для размещения объявления нужно предоставить краткую информацию о собственном деле и контактные данные. После регистрации предприниматель заходит на страницу под своим логином и паролем, добавляет товар, заполняет информацию о себе и добавляет фото.
"Наша задача – предоставить жителям города больше информации о наших продуктах, их цену и где можно купить. И все это – в одном месте", - замечает мэр.
В крупных торговых сетях будут специальные наклейки на ценниках с указанием местного производителя - "Покупаем ивано-франковское – поддерживаем свое!".
Аналогичную акцию уже ввели во Львове, создали перечень местных производителей. Кампания "Сделано во Львове" направлена на поддержку местного бизнеса.
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