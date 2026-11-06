Фото: полиция

В Кировоградской области на территории сельскохозяйственного поля обнаружили обломки вражеского беспилотника с боевой частью, которая не сдетонировала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обломки БпЛА обнаружили за пределами одного из сел Суботцевской громады Кропивницкого района.

Взрывотехники во время обследования обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника. С соблюдением необходимых мер безопасности они уничтожили боеприпас на месте.

В полиции напомнили, что в случае обнаружения обломков дронов или других подозрительных предметов нельзя к ним приближаться, касаться или переносить. О таких находках необходимо немедленно сообщать по номеру 102.

Напомним, ранее в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-101 из более 200 кг взрывчатки – она не сдетонировала во время падения.