В Кировоградской области посреди поля нашли боевую часть российского дрона
В Кировоградской области на территории сельскохозяйственного поля обнаружили обломки вражеского беспилотника с боевой частью, которая не сдетонировала
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Обломки БпЛА обнаружили за пределами одного из сел Суботцевской громады Кропивницкого района.
Взрывотехники во время обследования обнаружили неразорвавшуюся боевую часть беспилотника. С соблюдением необходимых мер безопасности они уничтожили боеприпас на месте.
В полиции напомнили, что в случае обнаружения обломков дронов или других подозрительных предметов нельзя к ним приближаться, касаться или переносить. О таких находках необходимо немедленно сообщать по номеру 102.
Напомним, ранее в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-101 из более 200 кг взрывчатки – она не сдетонировала во время падения.