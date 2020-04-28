Чиновник Минообороны "провернул" сделку со смазкой на миллион гривен

На Днепропетровщине разоблачили незаконную схему присвоения государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины

На Днепропетровщине разоблачили незаконную схему присвоения государственных средств, выделенных на нужды Вооруженных Сил Украины

В течение 2015-2017 годов между Министерством обороны Украины, в лице руководителя одного из центральных управлений Вооруженных Сил Украины в Киеве, и коммерческой структурой Кривого Рога был заключен ряд договоров, пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Коммерсантам была предоставлена "протекция" в рамках соглашений на поставку смазочных средств на общую сумму более 33 млн грн, что изготавливаются подрядчиком по собственным техническим условиям.

Правоохранители задокументировали, что коммерсанты поставили Вооруженным Силам Украины смазочные материалы существенно низшей категории качества, чем указано в условиях закупки, и соответственно значительно дешевле.

Несмотря на несоответствие условий качества продукции, поставщики внесли в официальной документации заведомо ложные сведения о реальной стоимости материалов.

Установлено, что только в пределах выполнения одной из сделок коммерсанты нанесли государственным интересам ущерб в размере более чем один миллион гривен, что подтверждено соответствующими экспертизами.

Во время проведения обысков у чиновника ВСУ и руководства коммерческой структуры правоохранители изъяли дополнительные вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства представителю Вооруженных Сил Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), а руководителю коммерческой структуры – по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

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