Силы обороны поразили два склада боеприпасов оккупантов на Запорожье
5 ноября и в ночь на 6 ноября Силы обороны Украины поразили два российских склада боеприпасов в Запорожской области, а также пункт управления беспилотниками и состав горючего в Донецкой области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
На Запорожье под удары попали два состава боеприпасов врага – в районах Мелитополя и Хлеборобного.
Кроме того, в Донецкой области украинские военные поразили пункт управления БпЛА в районе Часового Яра и склад горюче-смазочных материалов вблизи Луганского.
В Силах обороны отметили, что удары по складам боеприпасов сокращают огневые возможности российской армии и затрудняют обеспечение ее подразделений.
Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и противовоздушной обороны в Ростовской области РФ. В частности, поражен комбинат "Каменский", привлеченный к производству ракет.