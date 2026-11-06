Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

5 ноября и в ночь на 6 ноября Силы обороны Украины поразили два российских склада боеприпасов в Запорожской области, а также пункт управления беспилотниками и состав горючего в Донецкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

На Запорожье под удары попали два состава боеприпасов врага – в районах Мелитополя и Хлеборобного.

Кроме того, в Донецкой области украинские военные поразили пункт управления БпЛА в районе Часового Яра и склад горюче-смазочных материалов вблизи Луганского.

В Силах обороны отметили, что удары по складам боеприпасов сокращают огневые возможности российской армии и затрудняют обеспечение ее подразделений.

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по объектам российского военно-промышленного комплекса и противовоздушной обороны в Ростовской области РФ. В частности, поражен комбинат "Каменский", привлеченный к производству ракет.