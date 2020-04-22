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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 11:32 2

Прикарпатье: количество смертей от COVID-19 достигла 40

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22 апреля 2020, 11:32 2
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В Ивано-Франковской области зафиксировано 589 случаев инфицирования
Фото из открытых источников
В Ивано-Франковской области зафиксировано 589 случаев инфицирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

Вчера должностные лица сообщали о 556 инфицированных и 37 летальных случаев. Сегодня показатель смертности вырос, зафиксировано три новые смерти.

Больше всего больных в Ивано-Франковске - 148. Вчера сообщили, что городские медучреждения переполнены. Большое количество врачей и медицинских сестер больны, поэтому пациентов госпитализируют в областную клиническую больницу, фтизиопульмонологический центр, заведения вокруг Ивано-Франковска.

Высокие показатели заболеваемости в Калушском районе - 92, Надвирнянском - 83, Тисменицком - 48, Рожнятовском - 36, Тлумацком - 31.

В Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.


Ивано-Франковск Прикарпатье коронавирус смерти смерть
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