Прикарпатье: количество смертей от COVID-19 достигла 40

В Ивано-Франковской области зафиксировано 589 случаев инфицирования

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В Ивано-Франковской области зафиксировано 589 случаев инфицирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

Вчера должностные лица сообщали о 556 инфицированных и 37 летальных случаев. Сегодня показатель смертности вырос, зафиксировано три новые смерти.

Больше всего больных в Ивано-Франковске - 148. Вчера сообщили, что городские медучреждения переполнены. Большое количество врачей и медицинских сестер больны, поэтому пациентов госпитализируют в областную клиническую больницу, фтизиопульмонологический центр, заведения вокруг Ивано-Франковска.

Высокие показатели заболеваемости в Калушском районе - 92, Надвирнянском - 83, Тисменицком - 48, Рожнятовском - 36, Тлумацком - 31.

В Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.