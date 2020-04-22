Прикарпатье: количество смертей от COVID-19 достигла 40
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.
Вчера должностные лица сообщали о 556 инфицированных и 37 летальных случаев. Сегодня показатель смертности вырос, зафиксировано три новые смерти.
Больше всего больных в Ивано-Франковске - 148. Вчера сообщили, что городские медучреждения переполнены. Большое количество врачей и медицинских сестер больны, поэтому пациентов госпитализируют в областную клиническую больницу, фтизиопульмонологический центр, заведения вокруг Ивано-Франковска.
Высокие показатели заболеваемости в Калушском районе - 92, Надвирнянском - 83, Тисменицком - 48, Рожнятовском - 36, Тлумацком - 31.
В Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев.
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 16:42 22 апреля Кабмин выделил 25 миллионов на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области
- 16:29 22 апреля Показали, как военные ВСУ проходят обсервацию
- 16:09 22 апреля Спешно латают ямы: Закарпатье готовится встретить нового главу
- 15:59 22 апреля Кернес не собирается тратить деньги из бюджета Харькова на надбавки медикам
- 15:56 22 апреля В Киеве аптеки планируют снизить наценку на маски до 1 гривны
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков