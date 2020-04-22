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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
22 апреля 2020, 11:07 9

Стало известно, когда закончится карантин

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22 апреля 2020, 11:07 9
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Вызванный эпидемией коронавируса в Украине карантин продлят до 11 мая
Фото: Pixabay
Вызванный эпидемией коронавируса в Украине карантин продлят до 11 мая

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью "РБК-Украина", передают RegioNews.

"По расчетам Национальной академии наук Украины, которые были получены недавно, ожидаются еще два пика заболеваемости: один ориентировочно – это конец апреля и ориентировочно – между 3 и 8 мая... Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продолжим карантин, как минимум до 11 мая”, - заявил глава Правительства.

Добавил, что в некоторых сферах экономической и общественной жизни карантинные ограничения могут смягчить. Например, изменить условия обсервации. Но все зависит от того, с какой скоростью инфекционное заболевание будет распространяться по стране. Денис Шмигаль не исключает ситуации, когда карантинные ограничения будут вводить в отдельных городах, селах или областях.

Кабмин планирует уже в ближайшее время ввести определенные маркеры карантинных мероприятий и необходимости их внедрения в уровнях – желтый, оранжевый, красный. Желтый позволит работать в условиях мягкого карантина, оранжевый - закрывать определенный населенный пункт или регион, а красный полностью останавливает страну, как это и происходит сейчас.

Напомним, что пандемия COVID-19 началась в конце декабря 2019 года в КНР. Местом локализации вспышки нового вирусного заболевания стал китайский город Ухань. Через несколько недель коронавирус начал стремительно распространяться по континенту.

В Украине первый случай заболевания на атипичную пневмонию диагностировали 3 марта в Черновицкой области. Заразился мужчина, который недавно вернулся из путешествия по Италии. 12 марта на карантин отправили учебные заведения. 17 марта в Киеве остановился общественный транспорт. В Кабмине заявили. что продлевают карантин до 24 апреля.

Как писали RegioNews ранее, причиной продления карантинных мер без смягчний могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата.


карантин коронавирус премьер Кабмин Украина
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