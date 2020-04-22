Стало известно, когда закончится карантин
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в интервью "РБК-Украина", передают RegioNews.
"По расчетам Национальной академии наук Украины, которые были получены недавно, ожидаются еще два пика заболеваемости: один ориентировочно – это конец апреля и ориентировочно – между 3 и 8 мая... Поэтому на заседании Кабмина, основываясь на этих расчетах, мы продолжим карантин, как минимум до 11 мая”, - заявил глава Правительства.
Добавил, что в некоторых сферах экономической и общественной жизни карантинные ограничения могут смягчить. Например, изменить условия обсервации. Но все зависит от того, с какой скоростью инфекционное заболевание будет распространяться по стране. Денис Шмигаль не исключает ситуации, когда карантинные ограничения будут вводить в отдельных городах, селах или областях.
Кабмин планирует уже в ближайшее время ввести определенные маркеры карантинных мероприятий и необходимости их внедрения в уровнях – желтый, оранжевый, красный. Желтый позволит работать в условиях мягкого карантина, оранжевый - закрывать определенный населенный пункт или регион, а красный полностью останавливает страну, как это и происходит сейчас.
Напомним, что пандемия COVID-19 началась в конце декабря 2019 года в КНР. Местом локализации вспышки нового вирусного заболевания стал китайский город Ухань. Через несколько недель коронавирус начал стремительно распространяться по континенту.
В Украине первый случай заболевания на атипичную пневмонию диагностировали 3 марта в Черновицкой области. Заразился мужчина, который недавно вернулся из путешествия по Италии. 12 марта на карантин отправили учебные заведения. 17 марта в Киеве остановился общественный транспорт. В Кабмине заявили. что продлевают карантин до 24 апреля.
Как писали RegioNews ранее, причиной продления карантинных мер без смягчний могут стать нарушения во время пасхальных служб в храмах православной церкви московского патриархата.
- 11:07 22 апреля Стало известно, когда закончится карантин
- 10:56 22 апреля Одесская СБУ устроила в больницах проверки из-за вспышки Covid-19 среди медиков
- 10:54 22 апреля За 7 лет Ахметов потерял 80% своего состояния: Bloomberg
- 10:37 22 апреля Более тысячи: каждый шестой инфицированный коронавирусом - буковинец
- 09:52 22 апреля Коронавирус в Украине: 467 новых случаев, всего больных - 6592
- 09:09 22 апреля Под Чернобылем до сих пор горят четыре лесничества
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 22:17 17 апреля Зеленский назвал условия ослабления карантина