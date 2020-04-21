На Прикарпатье 556 больных COVID-19, медучреждения Ивано-Франковска переполнены

На протяжении Пасхальных праздников умерло пять человек, в двух уже подтвердили коронавирус, ожидают результаты остальных

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На протяжении Пасхальных праздников умерло пять человек, в двух уже подтвердили коронавирус, ожидают результаты остальных

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Область в тройке лидеров по количеству больных. Городские заведения, практически, переполнены, говорится в сообщении.

"15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии. А в целом в течение Пасхальных праздников умерло 5 человек. Из них в 2-х подтвержден коронавирус, а еще на три результата ждем. Статистика печальная. Поэтому еще раз призываю жителей соблюдать карантин и не пренебрегать мерами безопасности", - подчеркивает мэр.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПАСХА #медицина_ІФ Более 500 пораженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных.... Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 20 апреля 2020 г.

"Мы в пятницу попросили департамент здравоохранения приостановить госпитализацию в городские медучреждения, ведь они уже были переполнены. Большое количество врачей и медицинских сестер больны, поэтому просили госпитализировать пациентов в областную клиническую больницу, фтизиопульмонологический центр, заведения вокруг Ивано-Франковска", - сообщила во время оперативного совещания начальник управления охраны здоровья Ивано-Франковска Мария Бойко.

За три месяца в городских учреждениях пролечено 1065 пациентов с пневмонией. Сейчас в тяжелом состоянии находится 15 человек. Один человек находился на ИВЛ, но сегодня утром он умер.

В Ивано-Франковске, вместе с пригородными селами Подлужье и Чернеев, 121 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. Умерло 14 жителей города, отмечает Бойко.

В Ивано-Франковской области 556 случаев инфицирования COVID-19. 37 из них - летальные. 27 пациентов выздоровели.

Оперативное совещание Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 20 апреля 2020 г.

В Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев.