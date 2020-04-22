Одесская СБУ устроила в больницах проверки из-за вспышки Covid-19 среди медиков

Из-за ситуации в Подольской городской больнице, где в течение последних дней Covid-19 инфицировались восемь медработников, сотрудники Одесского облуправления СБУ проверяют обеспечение больниц области

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Из-за ситуации в Подольской городской больнице, где в течение последних дней Covid-19 инфицировались восемь медработников, сотрудники Одесского облуправления СБУ проверяют обеспечение больниц области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Как мы ранее сообщали, Подольскую городскую больницу закрыли на двухнедельный карантин в связи с наибольшим в области количеством больных медиков.

По словам руководительницы департамента здравоохранения Одесской ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, СБУ будет проверять обеспечение опорных больниц медикаментами и наличие средств индивидуальной защиты медперсонала.

"Опорные больницы Одесчины обеспечены необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты медперсонала по крайней мере на месяц, в том числе все необходимое имеют мобильные бригады... Правоохранители уже проверили наличие этих средств и выдачу их персоналу в Одесской инфекционной больнице и Областном медицинском центре, сейчас сотрудники СБУ работают в Черноморской больнице", - отметила Одарий-Захарьева.

Всего в больницах Одесской области заразились коронавирусом 21 медработник: в Подольске зафиксировано восемь случаев, в Одессе - четыре, в райцентре Беляевка - два, а также по одному случаю - в Измаиле, Белгороде-Днестровском, Теплодаре, Килии и Кодыме. Также заболела медсестра Ширяевской районной больницы. Она находится на самоизоляции. Заболел коронавирусом и медработник Одесского военного госпиталя.

Отметим, что по состоянию на 10:00 22 апреля в Одесской области подтвердили уже 151 случай заболевания COVID-19. Об этом сообщил губернатор Максим Куцый.