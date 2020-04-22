Степанов: сокращение медработников - следствие внедрения медреформы
Об этом Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге Минздрава, передает RegioNews.
Он отметил, что именно поэтому Минздрава проводит аудит отечественной системы здравоохранения, по итогам которого будут внесены изменения – для недопущения сокращения медиков.
"Медицинские работники – главный ресурс нашего здоровья и оказания нам медицинской помощи. Поэтому когда в нас начинают происходить вещи, о которых вы сказали – это недопустимо (речь шла о массовом сокращении медиков в Сумской области, - ред.). По результатам аудита мы будем полноценно понимать ситуацию и вносить изменения, чтобы сокращение медицинских работников не происходило”, - подчеркнул Степанов.
По словам министра здравоохранения, тревожные сигналы относительно состояния системы здравоохранения сейчас поступают со всей страны. В частности это связано с дефицитом финансирования медицинских учреждений, в сравнении с 2019 годом.
Напомним, что Министерство здравоохранения'я планирует ввести регулярный процесс тестирования на наличие коронавирус всех врачей, которые работают с больными.
- 16:45 22 апреля Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
- 16:42 22 апреля Кабмин выделил 25 миллионов на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области
- 16:29 22 апреля Показали, как военные ВСУ проходят обсервацию
- 16:09 22 апреля Спешно латают ямы: Закарпатье готовится встретить нового главу
- 15:59 22 апреля Кернес не собирается тратить деньги из бюджета Харькова на надбавки медикам
- 15:56 22 апреля В Киеве аптеки планируют снизить наценку на маски до 1 гривны
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков