Степанов: сокращение медработников - следствие внедрения медреформы

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает сокращение медицинских работников одним из главных последствий внедрения медицинской реформы в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает сокращение медицинских работников одним из главных последствий внедрения медицинской реформы в Украине

Об этом Максим Степанов заявил на ежедневном брифинге Минздрава, передает RegioNews.

Он отметил, что именно поэтому Минздрава проводит аудит отечественной системы здравоохранения, по итогам которого будут внесены изменения – для недопущения сокращения медиков.

"Медицинские работники – главный ресурс нашего здоровья и оказания нам медицинской помощи. Поэтому когда в нас начинают происходить вещи, о которых вы сказали – это недопустимо (речь шла о массовом сокращении медиков в Сумской области, - ред.). По результатам аудита мы будем полноценно понимать ситуацию и вносить изменения, чтобы сокращение медицинских работников не происходило”, - подчеркнул Степанов.

По словам министра здравоохранения, тревожные сигналы относительно состояния системы здравоохранения сейчас поступают со всей страны. В частности это связано с дефицитом финансирования медицинских учреждений, в сравнении с 2019 годом.

Напомним, что Министерство здравоохранения'я планирует ввести регулярный процесс тестирования на наличие коронавирус всех врачей, которые работают с больными.

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