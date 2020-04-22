Коронавирус в Украине: 467 новых случаев, всего больных - 6592
Об этом сообщило Министерство здравоохранения передает RegioNews.
На амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализировано 2 126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин.
Всего 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организм
Пока коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 349 случаев;
Волынская область — 176 случаев;
Днепропетровская область — 150 случаев;
Донецкая область — 16 случаев;
Житомирская область — 287 случаев;
Закарпатская область — 218 случаев;
Запорожская область — 141 случай;
Ивано-Франковская область — 589 случаев;
Кировоградская область — 251 случай;
г. Киев — 989 случаев;
Киевская область — 390 случаев;
Львовская область — 274 случая;
Луганская область — 26 случаев;
Николаевская область — 82 случая;
Одесская область — 148 случаев;
Полтавская область — 116 случаев;
Ровенская область — 353 случая;
Сумская область — 86 случаев;
Тернопольская область — 471 случай;
Харьковская область — 82 случая;
Херсонская область — 72 случая;
Хмельницкая область — 54 случая;
Черновицкая область — 1053 случая;
Черкасская область — 206 случаев;
Черниговская область — 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что на 21 апреля в Украине было 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
- 11:07 22 апреля Стало известно, когда закончится карантин
- 10:56 22 апреля Одесская СБУ устроила в больницах проверки из-за вспышки Covid-19 среди медиков
- 10:54 22 апреля За 7 лет Ахметов потерял 80% своего состояния: Bloomberg
- 10:37 22 апреля Более тысячи: каждый шестой инфицированный коронавирусом - буковинец
- 09:52 22 апреля Коронавирус в Украине: 467 новых случаев, всего больных - 6592
- 09:09 22 апреля Под Чернобылем до сих пор горят четыре лесничества
- 21:48 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 22:17 17 апреля Зеленский назвал условия ослабления карантина