20:54  21 апреля
Пасхальные службы могут стать причиной продления карантина
13:12  21 апреля
Ректор ХГУ задекларировал миллион гривен и новую квартиру в столице
17:56  21 апреля
Петиция за отставку Ермака почти набрала необходимое количество голосов
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2020, 09:52 75

Коронавирус в Украине: 467 новых случаев, всего больных - 6592

Читайте також
українською мовою
22 апреля 2020, 09:52 75
Читайте також українською мовою
По данным Центра общественного здоровья, 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев
По данным Центра общественного здоровья, 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев

Об этом сообщило Министерство здравоохранения передает RegioNews.

На амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализировано 2 126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин.

Всего 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организм

Пока коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 349 случаев;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 150 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 287 случаев;

Закарпатская область — 218 случаев;

Запорожская область — 141 случай;

Ивано-Франковская область — 589 случаев;

Кировоградская область — 251 случай;

г. Киев — 989 случаев;

Киевская область — 390 случаев;

Львовская область — 274 случая;

Луганская область — 26 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 148 случаев;

Полтавская область — 116 случаев;

Ровенская область — 353 случая;

Сумская область — 86 случаев;

Тернопольская область — 471 случай;

Харьковская область — 82 случая;

Херсонская область — 72 случая;

Хмельницкая область — 54 случая;

Черновицкая область — 1053 случая;

Черкасская область — 206 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что на 21 апреля в Украине было 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.


коронавирус Украина Минздрав статистика болезнь смерть
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Пасхальные службы могут стать причиной продления карантина
21 апреля 2020, 20:54
В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков
21 апреля 2020, 19:03
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
21 апреля 2020, 21:48
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 14:18
Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
18 апреля 2020, 12:00
В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
17 апреля 2020, 14:38
Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59
Зеленский назвал условия ослабления карантина
17 апреля 2020, 22:17
Последние Популярные
Сергей Лещенко
Ирина Медушевская
Михаил Ткач
Все блоги »
Херсонская область: скандальная Пасха Мангера
21 апреля 2020, 12:00
Минус миллиард: Туристическая отрасль Львова подсчитывает убытки от карантина
20 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »