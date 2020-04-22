Коронавирус в Украине: 467 новых случаев, всего больных - 6592

По данным Центра общественного здоровья, 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев

По данным Центра общественного здоровья, 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 174 летальные, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 случаев

Об этом сообщило Министерство здравоохранения передает RegioNews.

На амбулаторном лечении 4 466 пациентов, из них 334 ребенка. Всего госпитализировано 2 126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщин.

Всего 424 человека уже выздоровели, из них 27 детей, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организм

Пока коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 349 случаев;

Волынская область — 176 случаев;

Днепропетровская область — 150 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 287 случаев;

Закарпатская область — 218 случаев;

Запорожская область — 141 случай;

Ивано-Франковская область — 589 случаев;

Кировоградская область — 251 случай;

г. Киев — 989 случаев;

Киевская область — 390 случаев;

Львовская область — 274 случая;

Луганская область — 26 случаев;

Николаевская область — 82 случая;

Одесская область — 148 случаев;

Полтавская область — 116 случаев;

Ровенская область — 353 случая;

Сумская область — 86 случаев;

Тернопольская область — 471 случай;

Харьковская область — 82 случая;

Херсонская область — 72 случая;

Хмельницкая область — 54 случая;

Черновицкая область — 1053 случая;

Черкасская область — 206 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что на 21 апреля в Украине было 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.