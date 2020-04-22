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Ірина Федоляк Журналіст info@regionews.ua
22 квітня 2020, 11:32 2

Прикарпаття: кількість смертей від COVID-19 сягнула 40

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В Івано-Франківській області зафіксовано 589 випадків інфікування
Фото з відкритих джерел
В Івано-Франківській області зафіксовано 589 випадків інфікування

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

Учора посадовці повідомляли про 556 інфікованих та 37 летальних випадків. Сьогодні показник смертності зріс, зафіксовано три нові смерті.

Найбільше хворих в Івано-Франківську - 148. Учора повідомили, що міські медзаклади переповнені. Велика кількість лікарів і медичних сестер хвора, тому пацієнтів госпіталізують в обласну клінічну лікарню, фтизіопульмонологічний центр, заклади довкола Івано-Франківська.

Високі показники захворюваності у Калуському районі - 92, Надвірнянському - 83, Тисменицькому - 48, Рожнятівському - 36, Тлумацькому - 31.

В Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.


Івано-Франківськ Прикарпаття коронавірус смерті смерть
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