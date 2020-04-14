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Ирина Федоляк Журналист info@regionews.ua
14 апреля 2020, 17:25 7

Прикарпатье: за сутки на COVID-19 заболели четверо несовершеннолетних

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14 апреля 2020, 17:25 7
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Прирост новых случаев за прошедшие сутки составляет почти 11%
Фото из открытых источников
Прирост новых случаев за прошедшие сутки составляет почти 11%

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу Ивано-Франковской областной государственной администрации в Facebook.

За сутки в области подтверждено 32 новых случая заболевания, из них четверо детей.

"Заболели девочка 14-ти лет из Снятинского района, двое мальчиков 8-ми и 9-ти лет из Косовского и Тлумацкого районов. Они находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей. Девушка 17-ти лет из Ивано-Франковска в областной инфекционной больнице. Она из многодетной семьи, где четверо детей. Отец, мать и брат прошли ПРЛ-тестирование, результаты отрицательные. Двум меньшим детям сделали экспресс-тесты, результаты отрицательные", - сообщила на брифинге заместитель председателя ОГА Мария Савка.

Почти 900 человек в области госпитализированы с пневмонией - подозрением на коронавирус. Из подтвержденных 332 случаев, 235 людей в больницах, 71 - на самоизоляции.

От коронавируса выздоровели 16 человек.

За последние сутки зафиксировано два лабораторно подтвержденные летальные случаи. Это мужчина 84-х лет из Ивано-Франковска, который лечился в городской клинической больнице. И женщина из села Большая Турья Долинского района. Ей было 72 года, она умерла в Калуской ЦРБ.

Всего в области 26 летальных случаев от заболевания COVID-19.

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коронавирус Ивано-Франковск Прикарпатье болезнь
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