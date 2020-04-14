Коронавирус добрался до Черновицкого СИЗО

В Черновицком СИЗО обнаружили коронавирус у одной из осужденных

На фото: Черновицкий следственный изолятор

В Черновицком СИЗО обнаружили коронавирус у одной из осужденных

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.

Случай произошел в марте, однако известно о нем стало только сейчас.

Об инфицировании в СИЗО журналистам сообщила советник председателя Черновицкой ОГА Мария Жиряда.

Известно, что после появления симптомов инфекционного заболевания, осужденную перевели в Черновицкой областной клинической больницы. Затем у пациентки лабораторно подтвердили коронавирус. Сейчас женщина находится в лечебном учреждении. Об этом отмечают в Государственной уголовно-исполнительной службе.

"Сейчас женщина находится на лечении. Согласно официальному сообщению, среди сотрудников и заключенных, находящихся в тюрьмах, по состоянию на 6 апреля нет ни одного случая заражения COVID-19", - говорится в сообщении.

Информации о контактных лицах инфицированной и о том, как вирс попал в СИЗО нет.

Напомним, В больницах Буковины через коронавирус находится почти 300 человек, семеро – на ИВЛ

Всего в Черновицкой области зафиксировано 546 случаев инфицирования коронавирусом (13 случаев - летальные, 21 пациент - выздоровел).

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