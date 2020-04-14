Коронавирус добрался до Черновицкого СИЗО
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ИА АСС.
Случай произошел в марте, однако известно о нем стало только сейчас.
Об инфицировании в СИЗО журналистам сообщила советник председателя Черновицкой ОГА Мария Жиряда.
Известно, что после появления симптомов инфекционного заболевания, осужденную перевели в Черновицкой областной клинической больницы. Затем у пациентки лабораторно подтвердили коронавирус. Сейчас женщина находится в лечебном учреждении. Об этом отмечают в Государственной уголовно-исполнительной службе.
"Сейчас женщина находится на лечении. Согласно официальному сообщению, среди сотрудников и заключенных, находящихся в тюрьмах, по состоянию на 6 апреля нет ни одного случая заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
Информации о контактных лицах инфицированной и о том, как вирс попал в СИЗО нет.
Напомним, В больницах Буковины через коронавирус находится почти 300 человек, семеро – на ИВЛ
Всего в Черновицкой области зафиксировано 546 случаев инфицирования коронавирусом (13 случаев - летальные, 21 пациент - выздоровел).
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 17:41 14 апреля "Не поможет и Господь Бог” - глава Днепра пригрозил священнослужителям-нарушителям
- 17:37 14 апреля Почти 30 банков предоставили украинцам кредитные каникулы
- 17:25 14 апреля Прикарпатье: за сутки на COVID-19 заболели четверо несовершеннолетних
- 17:05 14 апреля Коронавирус добрался до Черновицкого СИЗО
- 16:56 14 апреля Киевская полиция поймала преступников, которые продавали детей за границу
- 16:46 14 апреля На Закарпатье работник нацпарка торговал огнестрельным оружием и боеприпасами
- 16:16 14 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 17:53 08 апреля Люди Чернышова в КОГА заблокировали покупку аппаратов ИВЛ
- 11:49 07 апреля Черновцы, Харьков и Одесса оказались самыми коррумпированными городами Украины
- 17:49 07 апреля Министр Чернышев работает в интересах застройщиков Вавриша и Исаенко - СМИ