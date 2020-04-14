Несмотря на запрет, крупнейший на юге Украины рынок "Неждана" продолжает работать

В Херсонской области, несмотря на запрет, продолжает работать оптовый рынок "Неждана" в Больших Копанях

Фото: ОГА

В Херсонской области, несмотря на запрет, продолжает работать оптовый рынок "Неждана" в Больших Копанях

Видео в соцсетях обнародовал Андрей Кузнецов, сообщает RegioNews.

Отметим, что на прошлой неделе торговля на рынке "Неждана" в Больших Копанях Олешковского района временно приостановлена в связи с нарушением санитарных и карантинных норм. Такое решение принято на основании выводов Госпродпотребслужбы и Нацполиции.

Отмечалось, что администрация рынка не обеспечивает безопасность покупателей и работников: не осуществляется температурный скрининг, допускается большое скопление людей, работают торговые точки (кафе), работа которых в связи с карантином запрещена.

Однако сегодня люди продают продукцию прямо на обочине трассы. В ряд выстроены автомобили, к которым подходят покупатели и выбирают товар.

Мне очень жалко людей и труд . Как на их глазах умножают товар на "0" Опубликовано Андреем Кузнецовым Понедельник, 13 апреля 2020 г.

Кроме того, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова" на ICTV от 13 апреля заявил, что рынки на время карантина снова закроют. Решение принято в связи с тем, что проверки обнаружили много нарушений и злоупотреблений.

" С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу", - сказал он.

Отметим, что в Херсонской области зарегистрировано 34 случая коронавируса. За минувшие сутки инфекцию обнаружили у трех жителей области. Из-за коронавируса в Чернобаевке усилили карантинные мероприятия.