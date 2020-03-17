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17 марта 2020, 13:16 5

В Ивано-Франковске несмотря на запрет работают некоторые непродовольственные магазины

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17 марта 2020, 13:16 5
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За нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность
Фото иллюстративное
За нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Начальник службы оперативного реагирования Зореслава Гелеван сообщила во время оперативного собрания, что "Арсен”, "Копийочка” на Мазепы, "Все по две гривны” на Сечевых Стрельцов, гипермаркет "Эпицентр” работают.

"За нарушение правил карантина штраф от 17 до 51 тысячи гривен, а для должностных лиц – от 34 тысяч до 170 тысяч гривен. За нарушение карантина, что привело к смерти третьих лиц предусмотрено от 5 до 8 лет заключения”, – отметил городской голова Руслан Марцинкив.

Оперативна нарада

Опубліковано Русланом Марцінковим Понеділок, 16 березня 2020 р.

Напомним, в Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавируса в городе вводят ряд ограничений.

В Ивано-Франковске общественный транспорт с 19 марта ездить не будет. Отныне перевозки уменьшено на 40%, а с четверга полностью отменяется транспортное сообщение в самом Ивано-Франковске, между городами и областями.

В Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске. Депутити горсовета считают, что подписав документ в Минске Украина примет московский сценарий.


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