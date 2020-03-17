В Днепропетровской области уволили директора интерната из-за неготовности к коронавирусу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-служб ДнипроОДА.
Указано, что директор препятствовал должностным лицам, которые осуществляли мониторинг готовности учреждения к возможному карантина через коронавирус, в доступе в помещения интерната.
Из-за этого нарушения чиновника уволили на основании статьи 41 Кодекса законов о труде Украины.
Других руководителей коммунальных учреждений и учреждений предупредили о необходимости строгого и немедленного соблюдения всех требований по обеспечению противоэпидемических действий.
Отметим, в Днепропетровской области не зарегистировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.
17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.
Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).
- 16:25 17 марта В аэропорту Львова будут принимать только чартерные рейсы
- 16:07 17 марта "Киевпастранс" просит полицию обеспечить порядок во время перевозки пассажиров
- 16:02 17 марта Церковь онлайн: где и когда можно посмотреть литургии в храмах Ивано-Франковска
- 15:53 17 марта Минэкономики контролирует наличие продуктов в магазинах
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 15:40 17 марта Хроники украинского карантина: что происходит на улицах Киева
- 15:47 17 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:47 11 марта Коронавирус: Киев идет на карантин
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 17:51 14 марта Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
- 19:57 12 марта В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
- 21:07 12 марта Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных