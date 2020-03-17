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17 марта 2020, 13:07 7

В Днепропетровской области уволили директора интерната из-за неготовности к коронавирусу

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17 марта 2020, 13:07 7
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Директора коммунального учреждения "Верхнеднепровский детский дом-интернат" Змиенко Александра уволили за препятствование комиссии по предупреждению и распространению коронавируса
Фото: pixabay.com
Директора коммунального учреждения "Верхнеднепровский детский дом-интернат" Змиенко Александра уволили за препятствование комиссии по предупреждению и распространению коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-служб ДнипроОДА.

Указано, что директор препятствовал должностным лицам, которые осуществляли мониторинг готовности учреждения к возможному карантина через коронавирус, в доступе в помещения интерната.

Из-за этого нарушения чиновника уволили на основании статьи 41 Кодекса законов о труде Украины.

Других руководителей коммунальных учреждений и учреждений предупредили о необходимости строгого и немедленного соблюдения всех требований по обеспечению противоэпидемических действий.

Отметим, в Днепропетровской области не зарегистировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

17 марта Верховная Рада приняла закон о противодействии коронавируса.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).


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