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16 марта 2020, 15:46 16

Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске

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16 марта 2020, 15:46 16
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Депутити горсовета считают, что подписав документ в Минске Украина примет московский сценарий
Фото: Городской совет
Депутити горсовета считают, что подписав документ в Минске Украина примет московский сценарий

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

На 38 внеочередной сессии городского совета депутаты обратились к президенту, Верховной Раде и СБУ с требованием защитить украинский суверенитет на временно оккупированных территориях.

11 марта во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подписал документ о создании так называемого "Консультативного совета" и введения в нее представителей террористических группировок ОРДЛО. Зато Россия выводится из переговоров как сторона, а является лишь наблюдателем: как ФРГ, Франция или ОБСЕ. Это приведет к дальнейшему снятию всех санкций в отношении России, считают депутаты.

Такие действия со стороны руководителя Офиса Президента Украины противоречат Конституции и законам Украины и свидетельствуют о поддержке действий России. И снимают с нее ответственность за агрессию против Украины и десятки тысяч жизней украинцев.

В обращении также отмечают, что внешняя военная агрессия России против Украины будет сведена к "внутреннему конфликту в Украине".

"Подписание каких-либо документов, которые выводят Россию из переговоров как сторону конфликта и как государство-агрессор – это государственная измена. Требуем от президента отозвать подпись Ермака, а СБУ – дать оценку его действиям. Создать временную следственную комиссию и привлечь к ответственности виновных в государственной измене. А также принять все меры для обеспечения соблюдения украинских законов, сохранение суверенитета и отстаивания государственных интересов", - говорится в документе.

ГОВОРИТЬ С СЕПАРАТИСТАМИ НА РАВНЫХ – НЕДОПУСТИМО! #політика_ІФ Обращаемся к президенту, Верховной Рады и СБУ с...

Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 16 марта 2020 г.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Созвали внеочередную сессию городского совета. Два вопроса: коронавирус и ОРДЛО.

Опубликовано Русланом Марцінковим Понедельник, 16 марта 2020 г.

Напомним, в Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат. Для профилактики распространения коронавирус в городе вводят ряд ограничений.


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В Ивано-Франковске закрывают все, кроме аптек, продуктовых и АЗС, транспорт - ограничат
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