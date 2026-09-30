В результате вражеской атаки на Днепр погиб 33-летний мужчина
Россияне атаковали 30 сентября атаковали Днепр.
Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
В результате российской атаки на Днепр погиб 33-летний мужчина.
Известно, что погибший работал телохранителем на одном из предприятий города.
Напомним, в ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, 188 ударными БПЛА. Зафиксированы попадания на 18 локациях.
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