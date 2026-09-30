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30 вересня 2026, 15:15

На Полтавщині електробайк збив двох маленьких дітей

30 вересня 2026, 15:15
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 29 вересня близько 13-ї години на вулиці Гетьманській в Гадячі. Правоохоронці з'ясовують обставини

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

76-річний водій електробайка збив двох дітей: дівчинку та хлопчика 6 років. Внаслідок ДТП діти травмувались. Хлопчика госпіталізуали.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції Миргородщини розпочато кримінальне провадження за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також нормативно-правових актів, норм і правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Обставини та причини події з’ясовуються", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулись 2 вантажівки та 2 іномарки. Рятувальники деблокували затиснутого водія одного з легковиків та передали його медикам. Загалом у ДТП постраждали шестеро людей. Серед них троє дітей.

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