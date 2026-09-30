На Днепропетровщине супруги-бизнесмены наживались на нуждах военных

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В Днепропетровской области разоблачили мужа и жену. Они "зарабатывали" на поставках для подразделений территориальной обороны

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2023 году один из поселковых советов Криворожского района заключил с фигурантами из Черкасской области договоры по поставкам тралов для нужд подразделений территориальной обороны. Речь шла о поставках более чем на миллион гривен.

Однако поставленная техника не отвечала условиям заключенных договоров. В частности, возраст тралов оказался на 11 лет больше, чем было указано в соответствующих документах.

Сумма ущерба нанесенного государству достигает более 1 миллиона гривен. Муж и жена получили подозрение.

Напомним, что в Ровенской области разоблачили схему в больнице. Оказалось, что 51 работникам заведения безосновательно начислили повышенную заработную плату.