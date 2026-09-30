Поджег Audi – сгорели два автомобиля: во Львове задержан подозреваемый

Фото: Национальная полиция

Во Львове правоохранители задержали 53-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля. В результате возгорания огонь опрокинулся на соседнюю машину – оба транспортных средства полностью уничтожены

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Событие произошло 29 сентября около 01:45 на улице Величковского. Мужчина, по предварительной информации, облил легковоспламеняющимся веществом и поджег автомобиль Audi A4, принадлежащий 36-летней львовянке, после чего скрылся.

Огонь опрокинулся на припаркованный рядом автомобиль Mazda CX5, принадлежащий 50-летней жительнице Львова.

Правоохранители проработали записи камер видеонаблюдения системы "Безопасная Львовщина" и установили местонахождение подозреваемого.

Мужчину задержали. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области задержан мужчина, который поджег авто знакомого. Оказалось, это произошло из-за конфликта.

Ранее на Днепропетровщине у женщины сожгли авто до основания. Инцидент произошел в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Мужчина поджег автомобиль прямо возле жилого дома.