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30 сентября 2026, 15:59

Неподходящая плитка на 2,8 млн грн: в Знаменке будут судить предпринимательницу

30 сентября 2026, 15:59
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Фото иллюстративное
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В Кировоградской области будут судить 51-летнюю предпринимательницу, обвиняемую в завладении более 2,8 млн гривен бюджетных средств во время ремонта площади Героев Майдана в Знаменке

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2023 году предпринимательница выполняла капитальный ремонт площади. Общая стоимость работ по договору составила почти 7,8 млн. гривен.

Во время обустройства площади она использовала тротуарную плитку, которая не отвечала установленным требованиям по прочности и морозостойкости.

В то же время в акты выполненных работ, по данным следствия, обвиняемая внесла недостоверные сведения о качестве использованных строительных материалов. Она засвидетельствовала документы своей подписью и печатью и передала заказчику для оплаты.

На основании этих документов на счет предпринимателя перечислили бюджетные средства.

По выводам строительно-технической и судебно-экономической экспертиз, стоимость тротуарной плитки, не соответствующей государственным стандартам, составляет более 2,8 млн. гривен.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах в условиях военного положения, и служебный подлог.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили масштабную схему завладения нефтепродуктами "Укрнафты" и легализации средств от продаж. Речь идет о 100 тысячах тонн нефтепродуктов.

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