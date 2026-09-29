Водитель Nissan совершил ДТП и скрылся с места происшествия: у него обнаружили 1,84 промилле

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Водитель автомобиля Nissan, совершивший ДТП из Hyundai, покинул место происшествия. Патрульные впоследствии обнаружили водителя и зафиксировали у него 1,84 промилле алкоголя

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области, передает RegioNews .

По данным патрульной полиции, сообщение о ДТП поступило на днях. Водитель Nissan допустил столкновение с автомобилем Hyundai, после чего покинул место происшествия.

Полицейские оперативно разыскали транспортное средство по проспекту Мира. В ходе общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения.

Обзор на состояние опьянения показал 1,84 промилле алкоголя.

На водителя патрульные составили административные материалы по четырем статьям КУоАП:

ст. 122-4 – оставление места дорожно-транспортного происшествия;

ч. 1 ст. 130 - управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

ч. 1 ст. 126 - управление транспортным средством без предъявления водительского удостоверения соответствующей категории;

ст. 124 — нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств.

Материалы были переданы для дальнейшего рассмотрения в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством.

Напомним, в Житомирской области столкнулись 2 грузовика и 2 иномарки . Спасатели деблокировали зажатого водителя одной из легковушек и передали его медикам. Всего в ДТП пострадали шесть человек. Среди них трое детей.