Водителя с признаками опьянения остановили в Харьковской области: он предложил полицейским 14 тысяч гривен

Фото: полиция Харьковской области

В поселке Зачепиловка Харьковской области 57-летний водитель предложил полицейским 14 тысяч гривен, чтобы избежать составления административных материалов за управление автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Мужчине сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Правоохранители остановили автомобиль под управлением 57-летнего мужчины. В ходе общения они обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти осмотр состояния опьянения в установленном законом порядке.

Пытаясь избежать привлечения к административной ответственности, мужчина предложил полицейским 14 тысяч гривен.

Правоохранители отказались от денег и предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Следователи Берестинского районного отдела полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, ранее НАБУ и САП разоблачили чиновника Госпогранслужбы Украины и владельца частной компании по производству дронов. Они требовали взятку в особо крупном размере.