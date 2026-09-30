Стоит ли брать видеокарту с 8 ГБ VRAM в 2026/2027 году

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Фото: compx.ua

Удорожание железа заставляет нас с грустью смотреть на видеокарты с 12–16 ГБ памяти, мечтать о светлом будущем — и в реальности считать в своих сборках модели на 8 ГБ. К счастью, такая компьютерная техника все еще актуальна и очень популярна по независимой статистике игровых магазинов

Например, 8-гигабайтные видеокарти в CompX — это NVIDIA RTX 5050, RTX 5060, RTX 5060 Ti, и даже AMD RX 9060 XT. Все принадлежат к актуальному поколению, поддерживают современные графические технологии и имеют хорошие отзывы от геймеров.

Так что разберемся, где 8 ГБ хватает, а где память уже начинает портить жизнь.

8 ГБ — до сих пор массовый сегмент

Статистика Steam возвращает мечтателей из обзоров топового железа в реальность. Видеокарты с 8 ГБ используют 25,74% игроков. Еще 15,04% вообще сидят на 2–6 ГБ. И при этом 50,52% пользователей играют в Full HD, не заморачиваясь переходом на QHD или 4K.

Поэтому магазины компьютерной техники вполне закономерно продолжают продавать много карт на 8 ГБ. Для Full HD, киберспорта и большинства игр на High-настройках графики они до сих пор нормально подходят.

Где 8 ГБ уже начинают мешать

Проблемы начинаются прежде всего в тяжелых современных играх на 1440p. Особенно если выставить максимальное качество текстур и другие требовательные настройки. В Stalker 2 при 1440p Ultra RTX 5060 Ti 8 ГБ показывает примерно на 24,7% меньше FPS, чем версия на 16 ГБ. В Battlefield 6 после заполнения видеопамяти разница в частоте кадров в отдельных сценариях превышает 80%.

Но это не значит, что надо срочно бежать в интернет-магазин компьютерной техники за 16 ГБ. В Doom: The Dark Ages достаточно немного уменьшить объем памяти, который игра выделяет под текстуры, — и 8-гигабайтная карта почти догоняет 16 ГБ без очевидной потери качества картинки.

Сколько стоит запас памяти

Если хотите купить компьютерную технику с большим запасом видеопамяти, разница будет ощутимой, а для кого-то даже болезненной. PowerColor RX 9060 XT 8 ГБ стоит 19 130 грн, а такая же модель на 16 ГБ — 25 375 грн. Доплата за удвоение VRAM составляет 6245 грн, или 32,6%.

Для Full HD это серьезные деньги за запас, который может годами не понадобиться. Для 1440p, тяжелой трассировки лучей и покупки видеокарты на 3–4 года такая доплата уже выглядит значительно разумнее.

Кому хватит 8 ГБ в 2026/2027 году

Магазины компьютерной техники не зря до сих пор имеют большой выбор таких карт. 8 ГБ стоит брать, если вы:

играете преимущественно в Full HD;

готовы выбрать High вместо Ultra;

любите киберспорт или менее требовательные игры;

хотите получить максимум FPS за свой бюджет;

нормально относитесь к настройке графики под конкретную игру.

Если магазин компьютеров предлагает 16 ГБ с большой доплатой, тщательно продумайте, нужен ли вам этот запас прямо сейчас. 8 ГБ в 2026 году еще живы. Просто это уже не тот объем, с которым можно бездумно выкручивать все на максимум.