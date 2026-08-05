В Полтавской области мобилизовали мужчину после инсульта: омбудсман требует проверки

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Об этом он сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Лубинца, мать мобилизованного обратилась на заседании Временной следственной комиссии, где рассматривали вопросы соблюдения прав человека в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Полтавской области.

Женщина утверждает, что ее сын косил траву у дома, когда к нему подошли представители ТЦК и СП. По ее словам, к мужчине применили физическую силу, после чего его мобилизовали.

Также мать заявила, что сын ранее был исключен из военного учета и обладал рядом хронических заболеваний. В частности, мужчина перенес инсульт и имел проблемы с сердцем. И это лишь часть его диагнозов, несмотря на это, военно-врачебная комиссия признала его пригодным к военной службе.

Лубинец сообщил, что его представители взяли этот случай в работу, а в Министерство обороны Украины направили официальный запрос относительно обстоятельств прохождения ВЛК, изменения статуса военного учета и законности призыва мужчины во время мобилизации.

Омбудсман ожидает получить документальное подтверждение оснований принятых решений и информацию о прохождении мужчиной военной службы.

Уполномоченный подчеркнул, что все случаи возможного нарушения прав граждан во время мобилизационных мероприятий должны быть тщательно проверены.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.

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