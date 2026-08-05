ЕС выделит Украине 1,4 млрд евро за счет замороженных активов РФ

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Европейский Союз направит Украине 1,4 млрд евро, полученных от доходов по замороженным российским активам

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По его словам, средства будут направлены на усиление обороноспособности и укрепление устойчивости Украины.

Корецкий подчеркнул, что ответом на российский террор должно быть дальнейшее усиление Украины, а Россия должна платить за каждое новое преступление.

Премьер-министр также поблагодарил европейских партнеров за принципиальную позицию и поддержку Украины.

Напомним, послы стран-членов Европейского союза согласовали 21-й пакет санкций против России. Он содержит наибольшее количество отдельных санкционных списков за последние четыре года и должен стать еще одним шагом по сокращению ресурсов России для продолжения агрессии против Украины.