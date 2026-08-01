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01 августа 2026, 10:00

В Полтавской области ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью

01 августа 2026, 10:00
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Фото из открытых источников
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В Полтавской области мужчина подал в суд на ТЦК. Это произошло после того, как он получил штраф

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

У мужчины с 2008 года инвалидность третьей группы в связи с поражением опорно-двигательного аппарата. В январе и марте 2024 г. он получал повестки от ТЦК, после чего приходил туда для обновления данных.

В марте 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая обнаружила специфические изменения в легких. В апреле 2024 года он был направлен на прохождение центральной военно-врачебной комиссии. Тогда ему впервые был диагностирован туберкулез легких и ряд сопутствующих заболеваний.

Однако в феврале 2025 года мужчина узнал, что против него возбуждено уголовное производство. Оказалось, что ТЦК оштрафовало его на 17 тысяч гривен за нарушение правил военного учета.

В суде заявили, что рассмотрение дела состоялось в отсутствие истца, который не был своевременно уведомлен. В результате суд отменил штраф, назначенный ТЦК.

Напомним, ранее опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском в ТЦК. Оказалось, что мужчину с инвалидностью мобилизовали .

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