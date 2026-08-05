В Житомирской области мужчина напал на женщину прямо в лифте

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, когда 52-летняя женщина возвращалась домой, за ней в подъезд многоэтажки зашел незнакомец. Когда они оказались в лифте, мужчина достал из кармана предмет, визуально похожий на пистолет, и, угрожая им, заставил его отдать золотую цепочку с кулоном. После этого он скрылся. Ущерб оценивается более чем в 20 тысяч гривен.

Мужчина задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему может угрожать.

Напомним, в Киеве военный в СЗЧ убил соседа по хостелу. Между жителями хостела на улице Митрополита Шептицкого возник конфликт. Во время ссоры 51-летний уроженец Запорожской области ударил кухонным ножом в сердце 34-летнего мужчину, проживавшего в хостеле всего два дня.