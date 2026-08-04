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04 августа 2026, 14:55

В Винницкой области мужчина убегал от ТЦК и ударил военного ножом

04 августа 2026, 14:55
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Фото из открытых источников
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В Винницкой области мужчина пытался убежать от военных ТЦК. Это произошло, когда у него проверяли документы

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел 4 апреля в Виннице. Военные ТЦК остановили ехавшего на велосипеде мужчину для проверки документов. Однако мужчина начал нецензурно высказываться и пытался скрыться. После того, как военные остановили его, он с ножом напал на двух военных.

Один из военных получил проникающее ножевое ранение левой половины грудной клетки, другой — непроникающее ножевое ранение грудной клетки и колоту раны плечевого сустава.

На суде мужчина признал вину. Он объяснил, что сначала хотел испугать военных, но сознавал, что он наносит удары.

Суд назначил наказание за три года лишения свободы, что является минимальным сроком.

Напомним, ранее в Хмельницкой области произошел инцидент с ТЦК. Омбудсману по правам человека сообщили, что 61-летний мужчина прикован к авто наручниками.

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