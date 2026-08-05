10:57  05 серпня
У Рівному в каркасному басейні втопився 1-річний хлопчик
09:40  05 серпня
На Сумщині у квартирі знайшли мертвим 15-річного хлопця
07:44  05 серпня
В Івано-Франківську в міському озері знайшли тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2026, 12:41

На Полтавщині мобілізували чоловіка після інсульту: омбудсман вимагає перевірки

05 серпня 2026, 12:41
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Омбудсман Дмитро Лубінець вимагає перевірити мобілізацію чоловіка на Полтавщині, який переніс інсульт

Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Лубінця, мати мобілізованого звернулася під час засідання Тимчасової слідчої комісії, де розглядали питання дотримання прав людини у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Полтавської області.

Жінка стверджує, що її син косив траву біля будинку, коли до нього підійшли представники ТЦК та СП. За її словами, до чоловіка застосували фізичну силу, після чого його мобілізували.

Також мати заявила, що син раніше був виключений із військового обліку та мав низку хронічних захворювань. Зокрема, чоловік переніс інсульт і мав проблеми із серцем. І це лише частина його діагнозів,Попри це, військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Лубінець повідомив, що його представники взяли цей випадок у роботу, а до Міністерства оборони України направили офіційний запит щодо обставин проходження ВЛК, зміни статусу військового обліку та законності призову чоловіка під час мобілізації.

Омбудсман очікує отримати документальне підтвердження підстав ухвалених рішень та інформацію щодо проходження чоловіком військової служби.

Уповноважений наголосив, що всі випадки можливого порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів мають бути ретельно перевірені.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

Читайте також: Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область мобілізація бусифікація Дмитро Лубінець інсульт ТЦК перевірка
На Вінниччині чоловік тікав від ТЦК та вдарив військового ножем
04 серпня 2026, 14:55
На Полтавщині ТЦК оштрафував чоловіка з інвалідністю
01 серпня 2026, 10:00
Обшуки у ТЦК по всій Україні: ДБР повідомило про підозру 15 фігурантам
31 липня 2026, 16:57
Всі новини »
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
31 липня 2026
Кінець тіньової вертикалі: справа Арахамії руйнує керованість парламенту та ставить Банкову перед вибором
Слідчі дії щодо найближчого оточення Давида Арахамії свідчать про те, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) впритул наблизилися до процесуального...
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
На Житомирщині чоловік напав на жінку прямо у ліфті
05 серпня 2026, 13:30
РФ вдарила по двох розподільчих центрах "Сільпо": загинули шестеро працівників
05 серпня 2026, 13:19
На Волині 17-річна дівчина за кермом Mercedes вилетіла в кювет: п'ятеро травмованих
05 серпня 2026, 12:58
ЄС виділить Україні 1,4 млрд євро за рахунок заморожених активів РФ
05 серпня 2026, 12:54
В ОВА показали наслідки ракетних ударів по Харкову: кількість постраждалих зросла
05 серпня 2026, 12:40
У Чернівцях чоловік жорстоко вбив молодшого брата
05 серпня 2026, 12:30
Удари по пунктах управління, переправі та складах у Криму: Сили оборони уразили об'єкти РФ
05 серпня 2026, 12:23
Окупанти вдарили по Балаклії: частина громади залишилася без світла
05 серпня 2026, 12:08
Росіяни атакували Одесу: повідомляють про влучання в укриття з людьми
05 серпня 2026, 11:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Всі публікації »
Ольга Айвазовська
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Павло Казарін
Всі блоги »