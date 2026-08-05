На Полтавщині мобілізували чоловіка після інсульту: омбудсман вимагає перевірки

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Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Лубінця, мати мобілізованого звернулася під час засідання Тимчасової слідчої комісії, де розглядали питання дотримання прав людини у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Полтавської області.

Жінка стверджує, що її син косив траву біля будинку, коли до нього підійшли представники ТЦК та СП. За її словами, до чоловіка застосували фізичну силу, після чого його мобілізували.

Також мати заявила, що син раніше був виключений із військового обліку та мав низку хронічних захворювань. Зокрема, чоловік переніс інсульт і мав проблеми із серцем. І це лише частина його діагнозів,Попри це, військово-лікарська комісія визнала його придатним до військової служби.

Лубінець повідомив, що його представники взяли цей випадок у роботу, а до Міністерства оборони України направили офіційний запит щодо обставин проходження ВЛК, зміни статусу військового обліку та законності призову чоловіка під час мобілізації.

Омбудсман очікує отримати документальне підтвердження підстав ухвалених рішень та інформацію щодо проходження чоловіком військової служби.

Уповноважений наголосив, що всі випадки можливого порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів мають бути ретельно перевірені.

Нагадаємо, в приміщенні Тернопільського обласного ТЦК та СП військовозобов’язаний чоловік вчинив самогубство. Інцидент стався 23 травня під час перебування громадянина в установі для уточнення облікових даних.

Згодом поліція оприлюднила дані про загиблого та результати обшуків.

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