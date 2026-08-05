Фото: ОВА

Оккупанты нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Новобаварскому районам города

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Число пострадавших возросло до 11. Четверо человек получили взрывные ранения, у одного – ушибная рана, у еще одного – ожоги.

Четырех травмированных госпитализировали, один из них – 44-летний мужчина – находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всем необходимую помощь.

Остальные пострадавшие подверглись острой реакции на стресс и получили помощь на месте.

В результате атаки повреждены частный дом, автомобиль и гражданское предприятие.

Ликвидация последствий продолжается.

Напомним, российские войска нанесли удары по двум районам Харькова утром 5 августа. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.