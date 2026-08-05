РФ ударила по двум распределительным центрам "Сильпо": погибли шесть работников
В результате вражеской атаки ночью 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сільпо"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу сети супермаркетов.
Из-за обстрела погибли шестеро работников. Информация о количестве пострадавших еще уточняется.
"Это неописуемая потеря для всех нас. Мы постоянно в связи с близкими потерпевших и готовы оказать всю необходимую помощь", – подчеркнули в компании.
Напомним, в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.
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