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В результате вражеской атаки ночью 5 августа возникли пожары на двух распределительных центрах "Сільпо"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу сети супермаркетов.

Из-за обстрела погибли шестеро работников. Информация о количестве пострадавших еще уточняется.

"Это неописуемая потеря для всех нас. Мы постоянно в связи с близкими потерпевших и готовы оказать всю необходимую помощь", – подчеркнули в компании.

Напомним, в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.