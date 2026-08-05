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05 августа 2026, 12:30

В Черновцах мужчина жестоко убил младшего брата

05 августа 2026, 12:30
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Фото: Национальная полиция
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В Черновцах задержали 53-летнего мужчину. Оказалось, что он жестоко расправился с младшим братом

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В Черновцах в квартире обнаружили тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Предварительно правоохранители выяснили, что накануне он и его 53-летний брат поругались. В ходе спора старший брат нанес младшему многочисленные удары ножом по разным частям тела. Потерпевший от полученных травм скончался.

Правоохранители задержали 53-летнего мужчину. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киевской области задержали убившего мать мужчину. Женщина умерла в результате жестокого избиения.

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