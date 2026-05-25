25 мая 2026, 22:05

Смерть в ТЦК Тернополя: полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков

Фото: Сергей Зюбаненко
Правоохранители установили личность мужчины, погибшего в тернопольском ТЦК

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Тернопольской области Сергей Зюбаненко, передает RegioNews.

"Оперативщики установили личность погибшего и собрали информацию о его образе жизни. Им оказался уроженец Луганской области 1980 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения он проживал в Харькове, а с начала 2022 переехал в Тернополь. Арендовал жилье, однако не был зарегистрирован как ВПЛ.

Раньше в поле зрения правоохранителей не попадал и вел замкнутый образ жизни.

Зюбаненко добавил, что во время санкционированного обыска в арендованном доме следователи изъяли почти 200 тыс. грн, незначительную сумму в иностранной валюте и российских рублях, 4 мобильных телефона, а также пачку патронов к пистолету 9 калибра.

"По предварительным выводам экспертов, изъятые патроны могут соответствовать калибру шара, которым был произведен выстрел в туалете Тернопольского ТЦК.

Также установлено, что оружие, из которого, вероятно, был произведен выстрел, – это переделанный под боевой пистолет ФОРТ-14. Происхождение этого оружия отдельно проверяется”, - отметил начальник полиции Тернопольщины.

По его словам, известно, что ближайшие родственники погибшего находятся на временно оккупированной территории. Этот факт также учитывается при проверке всех возможных версий.

"Расследование продолжается. Мы не будем делать преждевременных выводов, но общество должно знать проверенные факты. О дальнейших результатах буду информировать со временем", - отметил он.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство . Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

