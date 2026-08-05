В Ровно в каркасном бассейне утонул 1-летний мальчик
В Ровно произошла трагедия – в каркасном бассейне погиб маленький ребенок. Несчастный случай произошел 4 августа около 18:00
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, 1-летний мальчик 7 месяцев с помощью стремянки вылез в бассейн высотой около 1,5 метра и упал в воду.
Через некоторое время отец стал искать ребенка и обнаружил его в бассейне. Он сразу вызвал скорую медицинскую помощь.
Медики проводили реанимационные мероприятия по дороге в больницу, однако спасти ребенка не удалось.
По факту несчастного случая правоохранители приступили к расследованию.
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Напомним, 20 июля в Харьковской области трое детей упали в реку и начали тонуть. Парень смог вытащить из воды одну девушку, однако спасти 11-летнюю подругу не успел.