Фото: полиция

ДТП произошло 4 августа около 23:00 во Владимире

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, 17-летняя девушка за рулем автомобиля Mercedes-Benz GL 450 не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате аварии травмы получили водитель и ее четверо пассажиров: 17-летняя девушка, двое 18-летних и один 19-летний юноша. Всех доставили в больницу.

Проверка показала, что водитель была трезвой. Автомобиль поместили на арестплощадку.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, поздно вечером 4 августа на Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась. На месте погиб водитель, пострадали двое юношей.