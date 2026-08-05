Россияне атаковали Одессу: сообщают о попадании в укрытие с людьми
В среду, 5 августа, русские войска атаковали Одессу. Под удар попало укрытие, в котором находились люди
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на местные СМИ.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Пока информация о возможных пострадавших, масштабах разрушений и обстоятельствах атаки уточняется.
Однако официального подтверждения пока нет.
Напомним, в ночь на 5 августа РФ атаковала Украину 4 противокорабельными ракетами Циркон/Оникс, 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 и 115 ударными БПЛА разного типа. Основное направление удара – Киевщина.
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