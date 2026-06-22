Атака на Полтавщину 20 червня: троє дітей залишаються у тяжкому стані

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Станом на ранок у міських лікарнях Полтави продовжують лікування семеро людей, які постраждали внаслідок ворожої атаки 20 червня. Серед них – п'ятеро дітей

Про це повідомила в.о. міського голови Полтави Катерина Ямщикова, передає RegioNews.

За її словами, троє дітей перебувають у тяжкому, але стабільному стані під постійним наглядом медиків. Ще двоє маленьких пацієнтів проходять лікування у травматологічному відділенні. Їхній стан оцінюється як стабільний, найближчим часом вони готуються до виписки.

Також у медичних закладах залишаються двоє дорослих постраждалих. За словами лікарів, їхній стан середньої тяжкості.

Крім того, ще вісім осіб проходять амбулаторне лікування.

Нагадаємо, 20 червня російська армія завдала удару по території одного з підприємств Полтавського району. Внаслідок атаки двоє людей загинули, кількість постраждалих зросла до 14, серед них шестеро дітей.