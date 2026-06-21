Фото: ГСЧС

На Полтавщине в результате российской атаки 20 июня два человека погибли, количество пострадавших возросло до 14, среди них шестеро детей

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews .

"Вчера враг атаковал Полтавский район. Зафиксировано попадание по территории двух предприятий", - написал Дьяковнич.

По его информации, из-за российских ударов повреждены здания предприятий, автомобили и близлежащие жилые дома.

"Количество травмированных возросло до 13 человек, из них 6 детей. К сожалению, под завалами нашли тело человека. Еще один человек скончался в больнице", - отметил начальник ОВА.

Он добавил, что в результате вражеской атаки произошло аварийное отключение электроснабжения. Специалисты работают над возобновлением подачи электроэнергии.

По информации ГСЧС, пострадавших – 14. На территории Полтавской громады в результате российских атак на предприятиях возникли пожары на нескольких локациях. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Напомним, что 20 июня российская армия нанесла удар по территории одного из предприятий Полтавского района.