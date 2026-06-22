Российская "Гербера" атаковала дом на Черниговщине: пострадали отец и 14-летняя дочь
Ранним утром 22 июня российские войска атаковали беспилотником город Борзна Нежинского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВД Вячеслава Чауса и ГСЧС.
Вражеский БпЛА типа "Гербера" попал в жилой дом, в результате чего возник пожар. Спасатели ликвидировали его.
В результате атаки пострадал 45-летний мужчина, у его 14-летней дочери диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали пострадавшим помощь на месте, они будут лечиться амбулаторно.
Напомним, утром 22 июня в Сумской области российский дрон уничтожил дом многодетной семьи. Погибли мальчик, отец и бабушка, пострадала мать и еще два ребенка.
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
17 июня 2026
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Одесская область стала одной из самых скандальных в процессе мобилизации, в июне в одном из ТЦК здесь выявили методы воздействия на людей, которые имеют признаки откровенно криминального характера
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
Черное небо Москвы: как война изменяет реальность России
22 июня 2026, 12:59На Львовщине иностранец на Opel протаранил легковушку и автобус: травмировались пять человек
22 июня 2026, 12:42ВСУ ударили по мосту окупантов на Запорожье: появилось видео
22 июня 2026, 12:35Атака на Полтавщину 20 июня: трое детей остаются в тяжелом состоянии
22 июня 2026, 12:06Требовали $250 тысяч за несуществующий долг: на Черкащине банда год терроризировала семью
22 июня 2026, 11:57Россияне ударили двумя ракетами по учебным заведениям в Сумской области: что известно
22 июня 2026, 11:46В Черкассах автомобиль сбил на пешеходном переходе двух молодых людей
22 июня 2026, 11:31Возвращение из СОЧ по сокращенной процедуре: что не так с нововведением
22 июня 2026, 11:18В Киеве будут судить мошенника, который выманил у волонтера 30 тысяч долларов на закупку "Мавиков"
22 июня 2026, 10:54В Кривом Роге мужчина выпрыгнул из окна 13-го этажа и погиб
22 июня 2026, 10:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Пытки и сексуальное насилие. Почему вопрос реформы ТЦК больше нельзя откладывать
Все блоги »