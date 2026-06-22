Фото: ГСЧС

Об этом передает RegioNews со ссылкой на начальника Черниговской ОВД Вячеслава Чауса и ГСЧС.

Вражеский БпЛА типа "Гербера" попал в жилой дом, в результате чего возник пожар. Спасатели ликвидировали его.

В результате атаки пострадал 45-летний мужчина, у его 14-летней дочери диагностировали острую реакцию на стресс. Медики оказали пострадавшим помощь на месте, они будут лечиться амбулаторно.

Напомним, утром 22 июня в Сумской области российский дрон уничтожил дом многодетной семьи. Погибли мальчик, отец и бабушка, пострадала мать и еще два ребенка.