11:22  17 марта
На Николаевщине староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья
08:38  17 марта
$300 тысяч из пенсионеров: ГБР направило в суд дело правоохранителя
07:24  17 марта
Во Львове возле выезда из города взорвался автобус: что известно
UA | RU
UA | RU
17 марта 2026, 10:39

Побил битой за замечание: в Полтаве сын экс-начальника ГСЧС получил 5 лет тюрьмы

Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор 23-летнему Назару Кириленко, назначив ему 5 лет реального лишения свободы за умышленное тяжкое телесное повреждение

Об этом пишет издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 18 октября 2025 года.

По данным следствия, Кириленко на высокой скорости заехал на автомобиле Toyota Camry во двор многоэтажки на улице Симона Петлюры, 27.

Местный житель сделал ему замечание по поводу опасной езды, после чего обвиняемый достал из багажника деревянную биту для крикета и ударил 40-летнего мужчину по голове, проломив череп.

После нападения Назар оставил пострадавшего без помощи, сорвал номерные знаки и быстро уехал с места происшествия задним ходом.

Молодой человек полностью признал вину, искренне раскаялся и добровольно возместил причиненный ущерб. Сам потерпевший в суде попросил не наказывать нападающего строго.

Известно, что Назар – сын Романа Кириленко – бывшего руководителя областного управления ГСЧС, который сейчас работает в ГП "Энергоатом".

Роман и Назар Кириленко. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, финансовые возможности семьи позволили быстро компенсировать затраты на лечение пострадавшего, что повлияло на снисходительную позицию потерпевшей стороны.

Из-за отсутствия споров по фактам суд рассматривал дело по сокращенной процедуре, не допрашивая свидетелей. Несмотря на это, судья назначил реальный срок заключения, мотивируя решение тем, что после нападения обвиняемый оставил потерпевшего в опасности и скрылся с места происшествия.

До вступления приговора в законную силу Назар Кириленко будет находиться под стражей в изоляторе.

Напомним, в Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего. Событие произошло в октябре 2025 года на Харьковском шоссе. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
В Киеве пьяный мужчина жестоко избил пенсионерку
16 марта 2026, 21:35
Избиение судьи в Днепре: ТЦК и СП опровергает причастность к инциденту
16 марта 2026, 07:59
На Днепропетровщине разъяренная женщина ударила сожителя ножом в шею
14 марта 2026, 11:50
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
В Винницкой области будут судить женщину, которая с ножом набросилась на 12-летнего ребенка
17 марта 2026, 12:29
"Теневые" рейсы в ЕС: на Закарпатье разоблачили схему продажи билетов "в черную"
17 марта 2026, 12:19
Атака на Краматорский район: из-под завалов дома извлекли тела погибших
17 марта 2026, 12:15
Корректировал удары по Одессе: в рядах Госпогранслужбы разоблачили российского "крота"
17 марта 2026, 11:58
Эвакуация под дронами: в Сумской области спасли двух женщин и их собаку
17 марта 2026, 11:54
На Полтавщине столкнулись две легковушки: два человека в больнице
17 марта 2026, 11:45
Украина рискует потерять $8,1 млрд от МВФ из-за задержки реформ – Bloomberg
17 марта 2026, 11:40
На Николаевщине староста села застрелил свою помощницу из охотничьего ружья
17 марта 2026, 11:22
На смерть сбил 17-летнюю девушку и скрылся: на Прикарпатье объявили подозрение военному в СОЧ
17 марта 2026, 11:06
Бизнесмен из Житомира публично поддерживал РФ: ему сообщили о подозрении
17 марта 2026, 10:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Игорь Луценко
Виталий Портников
Все блоги »