Побил битой за замечание: в Полтаве сын экс-начальника ГСЧС получил 5 лет тюрьмы

Киевский районный суд Полтавы вынес приговор 23-летнему Назару Кириленко, назначив ему 5 лет реального лишения свободы за умышленное тяжкое телесное повреждение

Об этом пишет издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инцидент произошел ночью 18 октября 2025 года.

По данным следствия, Кириленко на высокой скорости заехал на автомобиле Toyota Camry во двор многоэтажки на улице Симона Петлюры, 27.

Местный житель сделал ему замечание по поводу опасной езды, после чего обвиняемый достал из багажника деревянную биту для крикета и ударил 40-летнего мужчину по голове, проломив череп.

После нападения Назар оставил пострадавшего без помощи, сорвал номерные знаки и быстро уехал с места происшествия задним ходом.

Молодой человек полностью признал вину, искренне раскаялся и добровольно возместил причиненный ущерб. Сам потерпевший в суде попросил не наказывать нападающего строго.

Известно, что Назар – сын Романа Кириленко – бывшего руководителя областного управления ГСЧС, который сейчас работает в ГП "Энергоатом".

По информации журналистов, финансовые возможности семьи позволили быстро компенсировать затраты на лечение пострадавшего, что повлияло на снисходительную позицию потерпевшей стороны.

Из-за отсутствия споров по фактам суд рассматривал дело по сокращенной процедуре, не допрашивая свидетелей. Несмотря на это, судья назначил реальный срок заключения, мотивируя решение тем, что после нападения обвиняемый оставил потерпевшего в опасности и скрылся с места происшествия.

До вступления приговора в законную силу Назар Кириленко будет находиться под стражей в изоляторе.

