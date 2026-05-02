РФ выпустила по Украине более 160 беспилотников: есть попадания на 12 локациях
В ночь на 2 мая РФ атаковала Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 142 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, российская армия 1 мая нанесла удар беспилотниками по Житомирской области, в том числе по областному центру. Под огнем оказались школы и спортивные объекты.