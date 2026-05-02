В ночь на 2 мая РФ атаковала Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 142 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, российская армия 1 мая нанесла удар беспилотниками по Житомирской области, в том числе по областному центру. Под огнем оказались школы и спортивные объекты.