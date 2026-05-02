17:35  01 мая
Чиновники "заработали" почти 20 миллионов на жилье для ВПО - НАБУ
18:15  01 мая
В Киеве мужчина устроил стрельбу
18:58  01 мая
Ракетный удар по Ровенщине: в Дубно повреждена многоэтажка, пятеро раненых
02 мая 2026, 09:20

РФ выпустила по Украине более 160 беспилотников: есть попадания на 12 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 2 мая РФ атаковала Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 100 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 142 российских беспилотника на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на двух локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

атака на Украину 2 мая 2026 года

Напомним, российская армия 1 мая нанесла удар беспилотниками по Житомирской области, в том числе по областному центру. Под огнем оказались школы и спортивные объекты.

Украина война обстрелы беспилотники шахеды ПВО
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
