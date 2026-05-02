Войска РФ продвинулись в Донецкой области, – DeepState
Российская армия имеет продвижение на территории Бахмутского района Донецкой области
Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий, обнародованной аналитиками DeepState, передает RegioNews.
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Розниковки (село Северской городской громады Бахмутского района Донецкой области)", – говорится в сообщении.
Напомним, ВМС ВСУ поразили российские катера, охранявшие Керченский мост. Под огонь попали патрульный сторожевой катер ФСБ РФ "Соболь" и противодиверсионный катер "Граченок".
