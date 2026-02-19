Убили прохожего ради развлечения: в Киеве будут судить двух мужчин

Фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось в октябре 2025 года на Харьковском шоссе. Двое местных жителей 27 и 28 лет распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, они отправились в магазин. По дороге ради забавы срывали номера с автомобилей, припаркованных вдоль дороги.

Увидев на улице незнакомца, один из парней ударил его по голове сорванным номерным знаком. Когда мужчина упал, нападавшие продолжили избивать его ногами. От полученных травм 53-летний потерпевший скончался на месте.

Полицейские разыскали и задержали злоумышленников. Сейчас оба находятся под стражей.

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Хмельницкой области на День святого Валентина мужчина выстрелил из ружья в жену и в себя. Обоих раненых госпитализировали.