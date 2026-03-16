Избиение судьи в Днепре: ТЦК и СП опровергает причастность к инциденту

Иллюстративное фото: из открытых источников

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки в Днепре опровергает любую причастность к инциденту с избиением судьи

Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Отмечается, что в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина утверждает, что женщину-судью избили якобы представители ТЦК и СП. Однако никаких подтверждений этих слов не предоставлено.

В командовании отмечают, что в случае появления в сети видеоматериалов о якобы "злоупотреблении" или "нарушении прав" со стороны ТЦК и СП необходимо тщательно проверять источники информации.

Не следует доверять манипулятивным "вбросам", которые могут являться частью враждебной пропаганды или использоваться для информационно-психологического воздействия.

Правоохранители призывают всех, кто стал свидетелем правонарушений или конфликтных ситуаций, обращаться по телефонам горячих линий:

Командование Сухопутных войск ВС Украины: 0 800 301 937

Днепропетровский ОТЦК и СП: 0 800 507 089

Напомним, 13 марта неизвестные в балаклавах напали на судью Индустриального районного суда Днепра. Женщину ударили по голове, применили перечный баллончик и пытались силой затащить в авто. Также пострадал муж потерпевшей, который помешал похищению.