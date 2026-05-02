Утром 2 мая спасатели завершили ликвидацию пожара на одном из промышленных предприятий Тернополя, вспыхнувшего в результате вражеского обстрела накануне

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Работы производились в сложных условиях. Огнеборцы локализовали очаги возгорания и потушили пожар, предотвратив распространение огня на соседние здания.

К тушению привлекались более 100 спасателей и 30 единиц спецтехники ГСЧС.

Напомним, 1 мая десятки "шахедов" атаковали Тернополь, более 20 из них взорвались. В результате атаки пострадали 11 человек.